Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a la Argentina: cuánto costarán
El embajador estadounidense en Argentina indicó que las aeronaves serán entregadas de manera escalonada y el objetivo es "fortalecer la defensa y responder a emergencias".
Estados Unidos aprobó la venta a la Argentina de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipos relacionados por un costo total estimado de US$140 millones, según informó el jueves el Departamento de Estado de ese país.
En el comunicado, dicha autoridad aseguró: "Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica".
Además, el documento oficial afirma que la adquisición de los helicópteros "mejorará la capacidad de Argentina para hacer frente a las amenazas actuales y futuras".
En ese sentido, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, indicó que las aeronaves serán entregadas de manera escalonada.
"Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias", publicó el funcionario en su cuenta de X. Y agregó: "No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas".
Qué incluye la compra
- Cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y dos motores T700-GE-701D.
Además, se incluirán los siguientes artículos de equipo de defensa no principales:
- Sistema de referencia de rumbo de actitud simple o doble.
- Transpondedor de identificación amigo o enemigo (IFF) APX-100.
- Transpondedor IFF APX-123.
- Receptor del sistema de aterrizaje instrumental/visual omnidireccional AN/ARN-123 o AN/ARN-147.
- Receptor de radio radiogoniómetro automático AN/ARN-89 o AN/ARN-149.
- Radio de alta frecuencia AN/ARC-220.
- Radio de muy alta frecuencia ARC-186.
- Sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750.
- Radio multibanda Cobham C-5000.
- Transmisor localizador de emergencia EBC 406HM.
- Sistemas internos de tanques de combustible auxiliares.
- Sistema de extracción de inserción de cuerda rápida.
- Cabrestante de rescate.
- Conjuntos de equipos de cabrestante de rescate.
- Gancho de carga.
- Cubo Bambi.
- Dispositivos/software de mantenimiento y entrenamiento de tripulaciones aéreas.
- Cascos.
- Transporte.
- Equipo organizativo.
- Repuestos y piezas de reparación.
- Equipo de apoyo.
- Herramientas y equipos de prueba.
- Datos técnicos y publicaciones.
- Capacitación de personal y equipo de entrenamiento.
- Ingeniería del Gobierno de EE. UU. y de contratistas.
- Servicios de apoyo técnico y logístico.
- Otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa. (NA)