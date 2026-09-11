Estados Unidos aprobó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a la Argentina: cuánto costarán

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Estados Unidos aprobó la venta a la Argentina de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipos relacionados por un costo total estimado de US$140 millones, según informó el jueves el Departamento de Estado de ese país.

En el comunicado, dicha autoridad aseguró: "Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica".

Además, el documento oficial afirma que la adquisición de los helicópteros "mejorará la capacidad de Argentina para hacer frente a las amenazas actuales y futuras".

En ese sentido, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, indicó que las aeronaves serán entregadas de manera escalonada.

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"Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias", publicó el funcionario en su cuenta de X. Y agregó: "No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas".

Qué incluye la compra

- Cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y dos motores T700-GE-701D.

Además, se incluirán los siguientes artículos de equipo de defensa no principales:

- Sistema de referencia de rumbo de actitud simple o doble.

- Transpondedor de identificación amigo o enemigo (IFF) APX-100.

- Transpondedor IFF APX-123.

- Receptor del sistema de aterrizaje instrumental/visual omnidireccional AN/ARN-123 o AN/ARN-147.

- Receptor de radio radiogoniómetro automático AN/ARN-89 o AN/ARN-149.

- Radio de alta frecuencia AN/ARC-220.

- Radio de muy alta frecuencia ARC-186.

- Sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750.

- Radio multibanda Cobham C-5000.

- Transmisor localizador de emergencia EBC 406HM.

- Sistemas internos de tanques de combustible auxiliares.

- Sistema de extracción de inserción de cuerda rápida.

- Cabrestante de rescate.

- Conjuntos de equipos de cabrestante de rescate.

- Gancho de carga.

- Cubo Bambi.

- Dispositivos/software de mantenimiento y entrenamiento de tripulaciones aéreas.

- Cascos.

- Transporte.

- Equipo organizativo.

- Repuestos y piezas de reparación.

- Equipo de apoyo.

- Herramientas y equipos de prueba.

- Datos técnicos y publicaciones.

- Capacitación de personal y equipo de entrenamiento.

- Ingeniería del Gobierno de EE. UU. y de contratistas.

- Servicios de apoyo técnico y logístico.

- Otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa. (NA)