Día del Maestro: el agradecimiento de Milei a los docentes y la recomendación a los alumnos

El presidente Javier Milei protagonizó el acto por el Día del Maestro, en el que agradeció a las docentes y dejó un mensaje particular para los alumnos.

Desde el evento que tuvo lugar esta mañana en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, Milei recomendó al estudiantado leer, luego de calificar que se trata de una de las "herramientas más poderosas" y elogió las propiedades de los libros.

"Cuantos más libros leen, más grande se hace el mundo en el que viven. Si pensar es como pescar, leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan. Es un ejercicio que nunca deben dejar de cultivar, porque los acompañará toda la vida", afirmó ante la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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Asimismo, en otro pasaje del acto, el mandatario reveló que eligió la Biblioteca Nacional en honor a Domingo Faustino Sarmiento, y aseguró que al país lo construirán personas "esforzadas, honestas y responsables". "No hace falta que decidan hoy qué quieren ser cuando crezcan, alcanza con que sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior y la vida se les va a ir abriendo camino", expresó ante los alumnos.

"Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa. Es ayudar a un compañero que se cayó en el recreo, es hacer la fila sin colarse aunque tengan apuro y también es no tirar el papel del alfajor al piso cuando no hay nadie mirando", planteó el libertario.

En la misma línea, afirmó: "Esto importa muchísimo porque un país funciona igual que un aula: si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien. Si uno tira un papel al piso parece que no pasa nada, pero si todos piensan que algo así, no cambia nada y hacen lo que quieren, las plazas se llenan de basura y nadie puede disfrutarlas".

"Hay algo más que me gustaría decirles, que quizás nadie les dijo: ustedes también son un ejemplo. Cuando un compañero los vea portarse bien o esforzarse va a pensar que él también puede. Ser un ejemplo no requiere ser grande ni famoso ni tener un cargo importante", subrayó además.

Por último, de cara a los maestros presentes, el Presidente elogió su tarea y agradeció el servicio y la vocación docente. "Los maestros que los acompañan tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana y que ellos les demuestran cada día que enseñar vale la pena. Gracias por estar y gracias por el trabajo que hacen todos los días", aseveró.

"Detrás de cada uno de ustedes hay una maestra o un maestro que los vio crecer, que corrigió cuadernos hasta tarde, que se acordó del cumpleaños de cada uno. Así que a las maestras y maestros que hoy acompañan a estos chicos, muchas gracias. La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible", concluyó. (NA)