Robaron medicamentos en el Hospital Penna y fueron detenidos

El hospital Penna es uno de los más concurridos de la región (Foto Archivo La Nueva.)

El hospital Penna vivió un hecho particular cuando dos personas que habían ingresado por una consulta sustrajeron medicación del lugar, los involucrados fueron detectados en el momento y detenidos por la seguridad del centro asistencial. Jorge Moyano, habló con LU2 y contó lo ocurrido: "Cuando las descubrieron inmediatamente reconocieron el hecho y pidieron disculpas".

"Es una situación que ya se ha dado otras veces, suele ocurrir cuando hay mucho movimiento, pero esta vez con un gran eficiencia se pudo detectar por parte del equipo de trabajo de la guardia y también del personal de seguridad, todo terminó resolviéndose rápidamente", indicó.

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"Dos personas ingresaron al establecimiento por una consulta de guardia y en la espera, mientras aguardaban, una vez que ya habían sido admitidos, sustrajeron algunas ampollas de medicación que se encontraban en uno de los escritorios de la enfermería, rápidamente se encontraron estas personas en esta actitud sospechosa y terminaron confesando ellas mismas, y pidiendo disculpas",

"Llamamos a la policía que estaba en el sector y después, por una cuestión de organización sanitaria y también para esclarecer cualquier tipo de conducta compleja, hicimos la denuncia correspondiente, la revisión y chequeo de medicación de guardia", afirmó el director.

Jorge Moyano (Director del Hospital Penna)

Consultado sobre si la medicación era peligrosa o la que se utiliza frecuentemente como anestesia, ya que han existido robos de fentanilo en la ciudad, el titular del hospital indicó: "No era una medicación que fuera del orden de la peligrosidad, o que implicara algún daño. Las drogas como el fentanilo, las tenemos en un espacio particular a resguardo dentro del quirófano, porque se usa en ese lugar específicamente; así que en este caso, fue medicación de dispensa habitual de trabajo de enfermería en una guardia".

Según lo referido por Moyano, la medicación no parece tener ningún tipo de poder de reventa, y el hecho algo de fortuito o de oportunidad de robo. "En este caso en particular, creo que vieron la posibilidad de sustraer algo de uno de los cajones de medicación, y lo hicieron. Aclaro que inmediatamente pedían disculpas, esos movimientos habituales de mucha gente agolpada en la guardia, lamentablemente generan estas cosas".

"Es una situación fea para el personal del hospital, pero gracias a la buena labor se pudo resolver rápidamente", aseguró.

Por último, el funcionario respondió sobre los procedimientos de seguridad del hospital y si hay que modificarlos de alguna manera: "Tenemos que estar permanentemente modificando o alertándonos como institución respecto a lo que es el movimiento de los pacientes y las personas que ingresan, de hecho ya generamos algunas modificaciones en estos últimos días e hicimos nuevas comunicaciones, nuevas alertas para con lo que es el personal de seguridad, pero bueno, es parte también de esta situación compleja y concreta que nos toca como hospitales, que nos exige permanentemente realizar ajustes".