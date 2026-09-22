Diez jóvenes de la provincia serán reconocidos por sus aportes a la comunidad

Bahía Blanca será sede de la ceremonia de premiación de TOYP Provincia de Buenos Aires 2026, un programa de Junior Chamber International (JCI) que reconoce a jóvenes de entre 18 y 40 años por sus logros y por el impacto que generan en sus comunidades.

El acto se realizará este viernes 25 de septiembre, a las 18, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (avenida Colón 80).

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La edición de este año llevará como lema "Diez historias. Una provincia" y permitirá conocer las experiencias de diez jóvenes seleccionados por sus aportes en distintos ámbitos.

Los reconocimientos abarcan diferentes áreas: Pilar Ferrer será distinguida por Innovación Médica; Nicolás Loubet (bahiense) y Franco Viau, por Desarrollo Científico y/o Tecnológico; Josefina Diez Barbieri, por Liderazgo Moral y/o Ambiental; y Felipe Pujol, por Liderazgo y/o Logros Académicos.

También serán reconocidos Emilio Pérez Campanelli, en Asuntos políticos, legales y/o gubernamentales; Lautaro Fueyo (bahiense), por Superación y logros personales; Federico García, por Servicios Humanitarios y Voluntarios; Guadalupe Aguilera Soraire (de Punta Alta), por su Contribución a la Niñez, la Paz Mundial y/o los Derechos Humanos; y Julián Álvarez, por Logros Comerciales, Económicos y/o Empresariales.

El TOYP —sigla de Ten Outstanding Young Persons— busca poner en primer plano historias de jóvenes que desarrollan iniciativas, trayectorias o proyectos con impacto en diferentes sectores de la sociedad. En esta edición provincial, las diez categorías muestran la diversidad de áreas en las que se desempeñan los jóvenes reconocidos.

La ceremonia será abierta a toda la comunidad y tendrá entrada gratuita, aunque requiere inscripción previa. Además, se ofrecerá una modalidad Premium que incluye el acceso al cocktail de networking posterior, con participación de los jóvenes galardonados, invitados y referentes de distintos sectores. Las inscripciones se realizan a través del formulario difundido por JCI Bahía Blanca.

