Dictaron la detención del acusado por el crimen del barrio Enrique Julio

El Juzgado de Garantías Nº 1 decretó en las últimas horas la detención de José Luis Salazar, acusado de ultimar de dos disparos a un joven en el barrio Enrique Julio.

La medida fue solicitada por el titular de la UFIJ Nº 5, Jorge Viego, quien imputó al procesado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Según la causa, el lunes pasado, en la vía pública y en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro, Salazar le habría efectuado dos disparos de arma de fuego por la espalda a Gonzalo Bustos que le causaron la muerte.

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Además, de acuerdo a lo señalado, "se lo acusa de haber portado una pistola semiautomática calibre 22".

Al ser indagado el hombre se negó a declarar, aunque la abogada Maia González adelantó que esperarían la producción de la prueba para luego brindar su versión de los hechos.

Cabe recordar que tras los primeros datos recogidos en el lugar, fuentes oficiales mencionaron que Bustos habría estado merodeando un camión que el imputado tenía estacionado en la vía pública con supuestas intenciones de robo, por lo que Salazar salió de su vivienda y le disparó.