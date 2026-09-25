Un ladrón robó elementos de un lavadero de Ingeniero White

Un delincuente sustrajo en las últimas horas varios elementos de un lavadero de vehículos de Ingeniero White.

El hecho se produjo en el local situado en Almirante Brown al 3.600, propiedad de Fernando Mazzella.

"Un vecino me avisó que habían ingresado a una subestación de EDES que está pegada al lavadero. Esta persona ve salir a un hombre del lugar, por lo que vine enseguida y descubrí que me habían robado", describió el damnificado al programa Panorama de LU2.

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Agregó que "ese lugar (por la subestación) tiene unos respiraderos con banderolas de metal, las que doblaron para poder meter los brazos o algún elemento y arrimar las cosas para poder tomarlas".

Indicó que el individuo se apoderó de una notebook marca Aiwa y algunas herramientas que utiliza para realizar su trabajo.

"Lo más problemático es la máquina, porque tenemos datos de facturación e información vital para el negocio".

"Me dicen que ultimamente vieron gente rondando de noche por el lugar, así que seguramente estuvieron mirando para poder ingresar. Llama la antención que el robo fue alrededor de las 20:30, cuando hay movimiento en la zona y otros comercios abiertos".

Finalmente, Mazzella indicó que la sustracción fue denunciada en la comisaría Tercera.