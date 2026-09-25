Zona Fría: Susbielles dijo que irá a la Justicia Federal para frenar los cambios en la ley

El intendente Federico Susbielles criticó la aprobación en el Congreso de la Nación de los cambios en la ley de Zona Fría, que quitan subsidios en las boletas domiciliarias de gas a Bahía Blanca y otras 90 localidades del país.

"A misma temperatura, mismo régimen. Si nuestra ciudad tiene las mismas temperaturas que Santa Rosa, Viedma o Neuquén, los bahienses no tenemos por qué pagar el doble. Es un despojo para Bahía Blanca", dijo Susbielles.

Y agregó que cuando esta ley sea promulgada, el Municipio irá a la Justicia Federal a presentar un reclamo. "No tenemos duda que el reclamo tiene que ser atendido", dijo.

La norma que ahora se anula había incorporado a más de 90 ciudades al régimen en 2022, a impulso de un proyecto del entonces diputado Máximo Kirchner. Esa ley otorgaba descuentos de 50% en las tarifas a los hogares con menores ingresos y del 30% a los de mayores recursos.

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Con la nueva normativa, propuesta por el gobierno de Javier Milei, sólo mantendrán descuentos los hogares que demuestren que reúnen ingresos mensuales inferiores a la suma de tres canastas básicas, es decir, unos 4,8 millones de pesos por mes. De todos modos, el subsidio será a uno de los tramos de la boleta, con lo cual el beneficio será menor al actual.

Ayer el oficialismo en el Senado consiguió 38 votos a favor de las modificaciones, mientras que sólo hubo 8 en contra y el resto fueron ausencias. Entre quienes no se sentaron en el recinto estuvieron los legisladores del bloque peronista. La Cámara de Diputados ya había aprobado la iniciativa semanas atrás.

Ahora se espera que el gobierno nacional establezca un régimen de subsidios a las Zonas Cálidas, es decir, descuentos a la energía eléctrica para las provincias del norte. Los gobernadores de esas regiones pidieron a sus senadores que acompañen el cambio en la Zona Fría para obtener este beneficio para sus jurisdicciones.

"Nosotros entendemos que está vulnerado el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es el principio de igualdad y prohibición de discriminación arbitraria. También observamos que está violado el artículo 28, que tiene que ver con el principio de razonabilidad y proporcionalidad y también observamos que se está vulnerado el principio de progresividad y prohibición de regresión en este derecho que nos están arrebatando a los bahienses", indicó Susbielles.

Con respecto a las consecuencias que va a tener y el impacto en las boletas de los bahienses, el mandatario municipal indicó: "La pérdida de este beneficio va a afectar al 100% de los hogares de Bahía Blanca. Al 100% de los hogares de Bahía Blanca. A muchos hogares de clase media, con más de un 100% de aumento en sus boletas, de un servicio que ya aumentó un 1.600% desde que asumió el gobierno, pero después va a afectar a cada uno de los hogares de la ciudad", finalizó.