Bahía Blanca no es más Zona Fría: para Karina Banfi es "una injusticia y una torpeza política"

Luego de que el Senado de la Nación convalidara la retracción del área alcanzada por el Régimen de Zona Fría, dejando a Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense sin ese beneficio, la diputada provincial bahiense Karina Banfi aseguró que la medida constituye "una injusticia" y "una gran torpeza política".

Además, cargó contra la actitud del bloque justicialista al no participar de la votación y señaló que esto va a restar posibilidades ante un posible reclamo judicial.

"Lo que estamos pidiendo es un derecho legítimo: que se reconozca cómo se vive en Bahía Blanca y cuál es la temperatura que tiene Bahía Blanca", manifestó.

La legisladora radical remarcó que la ley no pretendía "que se le pague la pileta climatizada a ningún rico" —como se había esbozado desde el Gobierno nacional—, sino "sostener un derecho legítimo acorde a las condiciones climáticas de Bahía" donde, explicó, las temperaturas invernales llegan a ser inferiores a las de Comodoro Rivadavia.

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Además, advirtió que la pérdida de este esquema impactará de lleno en la clase media local, con aumentos en las facturas de gas superiores.

"No estoy pidiendo que a la gente de Palihue o de Patagonia se le pague la pileta climatizada. Lo que estoy diciendo es que la gente de clase media de Bahía Blanca hoy no va a poder sostener con sus ingresos un aumento de más del 50%, que es lo que se espera", explicó.

En diálogo con La Nueva., y visiblemente molesta por el resultado de la votación, Banfi cuestionó "la falta de criterio en el debate legislativo" y remarcó la discrepancia con otras regiones del país, señalando que mientras a las provincias del norte se les otorgó cobertura mediante subsidios para el consumo eléctrico de verano y en el sur se mantuvo la protección total sin distinción de ingresos, el Sudoeste Bonaerense quedó desamparado.

En ese sentido, lamentó la pérdida de una oportunidad para legislar sobre la base de evidencia técnica y datos concretos de clima e ingresos, que permitieran estructurar un esquema segmentado según la capacidad económica de los usuarios.

"En Diputados estuve sola, que era el momento que teníamos para defender esto. Logré por lo menos que se pusiera en la letra de la ley el subsidio específico focalizado que se le va a dar a las personas por debajo de tres canastas familiares en función de sus ingresos. Va a ser un 20% del subsidio del gasto que tengas de gas, pero no es suficiente y, principalmente, no es igualitario", dijo.

Por último, reconoció que no existen muchas posibilidades de revertir la quita del subsidio a través de la vía judicial.

"Es muy difícil convencer a un juez cuando el Congreso de la Nación —gracias a Unión por la Patria, que se ausentó— le acaba de dar mayoría absoluta. Lo veo complicado. El amparo siempre es un recurso en función del reconocimiento de los derechos", concluyó.