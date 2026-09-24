Zona Fría: "Esta ley perjudica a mi provincia", dijo el senador radical Maxi Abad

Durante la sesión de este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, rechazó la modificación del régimen de Zona Fría y cuestionó tanto la ampliación realizada en 2021 como la restricción que se debate actualmente.

“Gobernar es priorizar. A esa frase yo le agrego que es priorizar con sentido de oportunidad”, sostuvo. En ese sentido, reconoció la necesidad de acompañar a los hogares del norte que soportan temperaturas extremas, pero afirmó que ese mismo principio exige no abandonar a quienes enfrentan bajas temperaturas en otras regiones del país.

Abad puso el foco en el impacto sobre la provincia de Buenos Aires y advirtió que 1,3 millones de hogares de 94 municipios, donde viven alrededor de 5 millones de personas, quedarían desprotegidos.

En ese sentido señaló que se cometerán "actos de enorme injusticia: mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”, afirmó. También señaló que “los inviernos son más crudos en Bahía Blanca que en Comodoro Rivadavia y los bahienses tienen ingresos en promedio un 50% inferiores”.

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El senador también cuestionó el mecanismo previsto para los subsidios y sostuvo que “con Zona Fría o sin Zona Fría, los argentinos vamos a pagar mucho más de gas”.

Advirtió que quienes permanezcan dentro del régimen podrían pagar más porque el subsidio se aplicaría sobre el precio del gas y no sobre el valor total de la factura, mientras que las familias de menores ingresos que queden fuera de las zonas consideradas frías también podrían verse perjudicadas por el nuevo esquema.

“Llamo a la reflexión al Gobierno y le advierto del tamaño del error que está cometiendo”, sostuvo Abad, quien consideró que los subsidios deben retirarse progresivamente y en un contexto de mejora del poder adquisitivo y expansión del empleo.

Finalmente, Abad aclaró que siempre defendió la necesidad de focalizar los subsidios, pero cuestionó que la solución sea pasar de un sistema generalizado a otro que termine afectando a la clase media. “Una mala ley no se arregla con otra mala ley”, sostuvo. Y cerró su intervención con una definición contundente: “Porque esta ley perjudica a mi provincia y a mi ciudad, Mar del Plata. Yo no voy a acompañar esta ley”.