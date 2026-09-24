Es oficial: Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense ya no son Zona Fría

Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense dejaron oficialmente de ser Zona Fría, después de que el oficialismo consiguiera dar la media sanción restante en el Senado de la Nación para modificar la ley.

El Gobierno obtuvo 38 votos a favor, hubo 8 en contra y ninguna abstención. La votación no contó con la presencia de los legisladores justicialistas, que se habían retirado del recinto momentos antes para evitar dar el quórum necesario.

Sin embargo, una vez que el Gobierno contó con los votos necesarios, se llevó a cabo el sufragio.

De este modo, los habitantes de nuestra región dejarán de contar con el beneficio de descuentos de entre el 30% y 50% en el consumo de la boleta de gas.

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Desde el Gobierno aseguran que estas modificaciones están destinadas a que los subsidios los reciban aquellos que realmente los necesitan, ya que consideran injusto que se beneficiaria "a alguien que utilizaba el gas para calefaccionar su pileta climatizada". A partir de ahora, accederán a él quienes cobren menos de tres salarios mínimos -unos 4,8 millones de pesos- y se inscriban en el registro correspondiente.

De acuerdo a un informe de la Fundación Mediterránea, en nuestra ciudad un usuario con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890. En tanto, los hogares bahienses que califiquen para el subsidio focalizado, tendrán un aumento del 22%.

Con la iniciativa convertida en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 municipios bonaerenses, incluyendo a Bahía Blanca y todo los partidos del Sudoeste Bonaerense: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General La Madrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

El único distrito que queda exceptuado del recorte es Patagones por ser Zona Patagónica.

Además, se quedarán sin el beneficio distritos como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.

Cómo votaron

Estuvieron a favor de la restricción del régimen de Zona Fría Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Guillermo Andrada, Carlos Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Julieta Corroza, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Espínola, Flavio Fama, Enzo Fullone, Juan Godoy, Lara Goerling, Gonzalo Guzmán Coraita, Victoria Huala, Luis Juez, Nadia Marquez, Sandra Mendoza, María Moisés, Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Flavia Royon, Silvana Schneider, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

En contra estuvieron Maximiliano Abad, José Carambia, Natalia Gadano, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada y Rodolfo Suárez.

No estuvieron presentes Alicia Kirchner, Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Jorge Capitanich, Daniel Bensusán, Carlos Linares, Cándida López, María López, María González, Mariano Recalde, Lucía Corpacci, Jesús Rejal, Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio, Celeste Giménez Navarro, Anabel Fernández Sagasti, Elia Moreno, Juan Manzur, José Mayans, Ana Marks, Alejandra Vigo, José Neder, Sergio Uñac, Martín Soria, Fernando Salino y Gerardo Zamora.

Repercusiones

La decisión tuvo inmediatamente repercusiones en nuestra región.

El jefe comunal bahiense, Federico Susbielles, quien ya se había expresado en contra de la media sanción previo a la votación, señaló en X que "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

"Bahía es Zona Fría", dijo.

Por su parte, el exintendente de Monte Hermoso y actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, señaló en sus redes sociales que la decisión golpea al interior bonaerense y "se va a sentir directamente en el bolsillo de miles de familias".

Por su parte, la diputada nacional por la UCR, la bahiense Karina Banfi, señaló que lo ocurrido es "una injusticia con la clase media bonaerense".

"Se vuelve al esquema de 2001: incluye provincias enteras de la Patagonia sin distinguir nivel de ingresos, ni contemplar adecuadamente la hostilidad climática. Una política sin evidencia ni planificación estratégica", escribió en X.

También se refirió a la votación la senadora provincial justicialista Ayelén Durán, quien sostuvo que "nuestros vecinos deberán pagar un aumento de hasta 50% en sus boletas de gas".

Qué decía la Ley de Zona Fría

Hasta este jueves, la Ley 27.637 establecía tarifas diferenciales para los usuarios de gas natural que viven en regiones de bajas temperaturas. El régimen contemplaba un descuento general del 30% en las facturas y una bonificación del 50% para usuarios vulnerables, entre ellos beneficiarios de la Tarifa Social, titulares de la AUH, jubilados, pensionados y monotributistas sociales.

El esquema beneficiaba a aproximadamente 4,2 millones de usuarios en todo el país: unos 3,3 millones corresponden a la zona ampliada y otros 939.000 integran la denominada región histórica, con Patagonia, Puna y Malargüe.

El sistema se financia mediante un cargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios que no reciben el beneficio.

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