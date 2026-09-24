Tres menores aprehendidos por robar en el kiosco del club Huracán de White

Personal de la comisaría Tercera de Ingeniero White aprehendió a tres menores de 10, 12 y 14 años tras un robo ocurrido en el kiosco del predio de las categorías formativas del club Huracán, ubicado en la calle Juan B. Justo al 3600.

El hecho se descubrió a primera hora de la mañana, cuando se constató que personas desconocidas habían forzado una ventana para ingresar al local, provocando daños y sustrayendo golosinas y gaseosas.

Tras entrevistarse con las autoridades del club y revisar las cámaras de seguridad de la zona, los efectivos de la seccional whitense, con el apoyo del Comando de Patrulla, identificaron y aprehendieron a los sospechosos, quienes viven en el mismo barrio y son simpatizantes de la institución.

En su poder se secuestraron dos pantalones cortos oficiales del club que estaban a la venta para las divisiones inferiores, además de las bebidas y golosinas sustraídas.

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La Policía informó además que los tres menores estarían vinculados a un hecho similar ocurrido anteriormente en el mismo lugar bajo la misma modalidad. Por su condición de menores de edad, las identidades no fueron dadas a conocer.