Indignación y preocupación en Huracán de White: sufrieron dos robos en solo 14 días

La inseguridad volvió a golpear de lleno al club Huracán de Ingeniero White,ya que en las últimas horas, delincuentes ingresaron al container donde funciona la cantina del predio y concretaron el segundo robo en apenas dos semanas.

El hecho fue descubierto cerca de las 9.30, cuando integrantes de la comisión llegaron a realizar tareas habituales de mantenimiento. Tras cerrar las instalaciones el miércoles a las 20, al finalizar los entrenamientos, se encontraron con una ventana violentada y el espacio completamente revuelto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre los elementos sustraídos se destacan bebidas, golosinas, hamburguesas y artículos de decoración. Para concretar el ilícito, los autores utilizaron baldes y bolsas que hallaron en el mismo predio.

Tras el primer hecho ocurrido hace 14 días, la dirigencia había resuelto no dejar dinero en efectivo dentro del container. Sin embargo, en las últimas horas se había repuesto el stock de forma integral para afrontar la actividad del fin de semana, que incluye partidos de la Liga del Sur y encuentros de categorías infantiles.

Pese a que el sector cuenta con reflectores y buena iluminación, la ventana violentada orienta hacia el interior del predio, lo que impide que la patrulla policial que circula por la zona advierta movimientos sospechosos desde la calle.

El club se encuentra a la espera de las grabaciones de las cámaras de seguridad situadas debajo del puente y en una empresa vecina para colaborar con la identificación de los responsables. Por el momento no hay sospechosos señalados de forma directa. (con Información de Canal 7)