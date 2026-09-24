El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 25 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 25 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y algo ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará templado y algo ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 10 grados.