El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 25 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado y algo ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste, y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará templado y algo ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 10 grados.