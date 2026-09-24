Dos detenidos durante un nuevo operativo motochorros

Dos hombres fueron detenidos durante una nueva acción preventiva que llevó a cabo personal de la comisaría Primera.

Tanto Marco Antonio Ríos, de 38 años, como Agustín Ibarra, de 25, eran buscados por la justicia al tiempo que poseen antecedentes.

Rios contaba con un pedido de captura activa por "robo agravado", mientras que Ibarra estaba vinculado a una causa por "hurto agravado por escalamiento".

Se recordó que este tipo de intervenciones es buscando "desalentar delitos" mediante la incorporación de "elementos policiales a la faz preventiva de la ciudad".