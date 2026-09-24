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La ciudad.

Dos detenidos durante un nuevo operativo motochorros

La acción preventiva se llevó a cabo en la zona de Brown y EE.UU.

Dos hombres fueron detenidos durante una nueva acción preventiva que llevó a cabo personal de la comisaría Primera.

Tanto Marco Antonio Ríos, de 38 años, como Agustín Ibarra, de 25, eran buscados por la justicia al tiempo que poseen antecedentes. 

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Rios contaba con un pedido de captura activa por "robo agravado", mientras que Ibarra estaba vinculado a una causa por "hurto agravado por escalamiento".

Se recordó que este tipo de intervenciones es buscando "desalentar delitos" mediante la incorporación de "elementos policiales a la faz preventiva de la ciudad".

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