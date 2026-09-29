Pringles: desvalijaron una casa y recuperaron lo robado en el domicilio del vecino

Los ladrones saquearon el inmueble situado en Alem al 500, en Pringles.

En un allanamiento la Policía de Coronel Pringles recuperó gran cantidad de elementos robados el fin de semana en una vivienda de aquella ciudad, los cuales se secuestraron en la casa de un vecino de la víctima del delito.

En vinculación con lo ocurrido están bajo sospecha Eduardo Jesús González (18), Gustavo Axel Ariel Molina (21), Joselin Abril Quiroga (21) y un menor de 16 años.

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La sustracción se cometió el domingo en un domicilio ubicado en Alem al 500 de Pringles, en donde los ladrones ingresaron después de forzar una abertura trasera y se apoderaron de muebles, electrodomésticos, vajilla, una máquina de escribir y una bicicleta, entre otros bienes.

Una mujer que está al cuidado del inmueble desvalijado constató el robo y radicó la denuncia en la comisaría.

Por el hecho efectivos policiales pringlenses allanaron ayer el domicilio de Alem 556, donde incautaron los artículos sustraídos.

Arrestan a un menor por hurto

Un adolescente de 15 años fue aprehendido luego de aparentemente acceder a la casa de una residente de Coronel Pringles, donde sustrajo un televisor y un convertidor smart TV.

Víctima del hurto resultó Susana Eulogio, con domicilio en la calle Euskadi, entre Pellegrini y 25 de Mayo.

Una vecina de la damnificada dio aviso del ilícito a la Policía y aportó información que permitió aprehender al menor de edad, además de recuperar los dispositivos electrónicos.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, que ordenó la restitución del joven a su madre.