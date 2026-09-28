Tres Arroyos: iba en un auto sin documentación y le encontraron droga

Un joven de 26 años que se movilizaba en un auto sin ninguna documentación fue aprehendido en Tres Arroyos porque tenía en drogas en su poder, en infracción a la ley 23.737.

El procedimiento se dio anoche, sobre las 23.10, en Sebastián Costa al 900 de aquella ciudad.

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Fue cuando personal de la comisaría Primera interceptó un automóvil Volkswagen Bora, en cuyo interior secuestraron un frasco con 11,8 gramos de marihuana (el test fue realizado por personal de subdelegación de Trafico de Drogas Ilícitas).

En consecuencia, el joven -no identificado- fue puesto a disposición del fiscal Facundo Lemble -luego de las primeras notificaciones recuperó la libertad pero sigue ligado al proceso- y el vehículo fue secuestrado, con intervención del juzgado de faltas municipal.