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Se incendió un auto en un camino vecinal de Patagones

El siniestro ocurrió alrededor de las 15, a pocos kilómetros al este de Carmen de Patagones.

Fotos: Agencia Carmen de Patagones

Daños totales en un Peugeot 206 fue el saldo de un incendio registrado este domingo en un camino vecinal de Patagones.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15, a pocos kilómetros al este de Carmen de Patagones, en dirección a la Villa 7 de Marzo.

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El auto, con dos hombres en su interior, se dirigía a la villa turística y por causas que se investigan comenzó a incendiarse.

A pesar del rápido llamado a los bomberos, las llamas lo consumieron en su totalidad, sin que se registraran heridos.

En el lugar trabajó una dotación de los bomberos maragatos, Defensa Civil y Policía Comunal. (Agencia Carmen de Patagones y Mapuchito Noticias)

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