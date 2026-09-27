El Frente Renovador reunió a la Sexta con la "unidad del peronismo" como objetivo

Con el respaldo al líder de la línea política, Sergio Massa, el intendente Ricardo Marino y el distrito de Patagones reunieron a referentes del Frente Renovador de la Sexta Sección y la Nación para fortalecer su presencia regional, avanzar en la unidad del peronismo, proyectar el espacio hacia 2027 y abordar las principales demandas de los municipios.

Del encuentro participaron intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, funcionarios y referentes de distintos distritos de la zona.

Durante el encuentro, Marino recibió a la dirigencia regional y volvió a expresar públicamente su respaldo a Massa, al tiempo que planteó la necesidad de alcanzar acuerdos dentro del peronismo de cara al próximo escenario electoral.

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La jornada permitió además intercambiar miradas sobre la situación política nacional y provincial, las dificultades que atraviesan los municipios y distintos temas de especial interés para Patagones y el sur bonaerense.

"Este gran hombre, este gran patriota, tiene que tener una segunda oportunidad", sostuvo Marino sobre Massa.

En esa línea, señaló: "No tengamos miedo, tenemos al mejor hombre para ser el presidente de los argentinos".

El intendente planteó también la necesidad de alcanzar consensos entre las distintas expresiones del peronismo nacional y provincial con vistas a 2027. Asimismo, puso especial énfasis en la defensa de los beneficios correspondientes a las zonas frías y en las herramientas vinculadas a la condición patagónica del distrito.

Por su parte, la diputada nacional Jimena López destacó la importancia de la gestión municipal y de mantener cercanía con las preocupaciones cotidianas de la sociedad.

Al referirse al impacto de las tarifas sobre las familias y los adultos mayores, señaló que el acceso al gas "no es un privilegio", sino un derecho, y advirtió sobre las dificultades que generan los incrementos en los servicios.

También hizo referencia a los cambios en las formas de comunicación política y sostuvo que "las redes son fundamentales" para generar nuevos canales de contacto con la sociedad.

Moreau: "La unidad es la prioridad"

La diputada nacional Cecilia Moreau se refirió al escenario político nacional y sostuvo que, desde su perspectiva, una de las prioridades de Massa es contribuir a la unidad del peronismo para luego avanzar hacia un frente más amplio y plural.

En ese marco, destacó la necesidad de trabajar sobre las coincidencias y de definir propuestas vinculadas con una agenda de reconstrucción nacional.

Al mismo tiempo, su par provincial, Sofía Vannelli, brindó una actualización sobre el tratamiento legislativo de una iniciativa vinculada a las exenciones tributarias para la zona patagónica. Según explicó, el tema se encuentra en tratamiento en el Senado bonaerense y viene siendo impulsado a partir de una solicitud realizada por el intendente Marino.

"Para nosotros es una preocupación que ustedes efectivamente tengan la tranquilidad de contar con esas exenciones", expresó.

La legisladora remarcó además las particularidades que enfrentan las comunidades patagónicas para producir, generar empleo y sostener sus actividades económicas.

Amplia presencia regional

La convocatoria contó con representantes de toda la Sexta Sección Electoral.

Entre los presentes se encontraban Matías Nebot, intendente de Saavedra; Gustavo Brusa, concejal de Coronel Dorrego; Javier Núñez, concejal del Frente Renovador; Sergio Bordoni y Bruno Zaccari, de Tornquist; Facundo Balbuena, consejero escolar de Monte Hermoso; Florencia Lucía, consejera escolar del Frente Renovador de Bahía Blanca; Mario Pasquete, asesor del intendente de Bahía Blanca; Sebastián Mas, referente de Bahía Blanca; Ramos Álvarez, referente del Frente Renovador de Villarino, y Ariel Scorolli, funcionario de Villarino, entre otros dirigentes. (Agencia Carmen de Patagones)