Allanaron dos domicilios en Gonzales Chaves por una investigación por narcomenudeo

La Policía realizó dos allanamientos en domicilios de Adolfo Gonzales Chaves en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta por la Jefatura de Policía Comunal de Gonzales Chaves, la Estación de Policía Comunal, el Destacamento Policial de De La Garma y la División Drogas Ilícitas de Tres Arroyos.

La pesquisa se había iniciado a mediados de junio, a partir de un trabajo conjunto entre funcionarios del Gabinete de Investigaciones local y efectivos del Destacamento de De La Garma, bajo la supervisión del titular de la Ayudantía Fiscal local, Juan Carlos Ustarroz.

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De acuerdo con la información policial, a partir de la recolección de elementos de prueba se dispusieron intervenciones y pericias telefónicas que habrían permitido establecer la presunta vinculación de María Laura Bazán, Thiago Maximiliano González y Javier Antonio Guzmán con la comercialización de estupefacientes en la localidad.

Según consta en la investigación, Guzmán se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria de Saavedra y sería quien organizaba las ventas desde el interior del penal, dirigía la operatoria y percibía el dinero obtenido. En ese marco, el análisis de movimientos bancarios habría detectado giros que rondarían los 60 millones de pesos durante un período de un año.

Como resultado de los allanamientos se incautaron elementos de interés para la causa, que serán sometidos a las pericias correspondientes y podrían aportar nuevos elementos a la investigación.

Las autoridades señalaron que, a partir de esos resultados, podrían disponerse nuevas diligencias procesales, entre ellas más allanamientos y órdenes de detención.

Por otra parte, el fiscal Ustarroz dispuso la apertura del proceso acusatorio y, según se informó, en los próximos días formulará la imputación formal de los involucrados por el delito de comercialización de estupefacientes.