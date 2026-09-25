Vuelco fatal en Puan: una mujer falleció y su hermana terminó herida

Una mujer falleció y su hermana resultó herida, como saldo del despiste carretero de un auto, registrado ayer, en la zona cercana a Puan.

El hecho se produjo sobre el camino asfaltado 082, que une a esa ciudad con la localidad de Azopardo.

Según informó la Policía, Mabel Margarita Villa, de 64 años y domiciliada en Bordenave, perdió la vida cuando el auto que manejaba, un Fiat Uno, patente AAS 839, salió de la ruta y volcó.

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Producto del siniestro, la víctima fatal fue despedida del habitáculo. A su vez, Olga Argentina Villa (69), terminó con heridas de menor consideración.

En el lugar del hecho trabajaron los bomberos voluntarios de Puan y el servicio de emergencias médicas del hospital puanense.

Se cree que en principio no hubo intervención de otros vehículos en el despite, aunque se iniciaron actuaciones con intervención de la ayudantía fiscal de Puan.