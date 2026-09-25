Empujón y patadas en la cabeza: una cámara grabó el crimen en Buratovich

Un video de 3,35 minutos, de una cámara ubicada fuera del salón de la calle 30 y René Favaloro, en Mayor Buratovich, fue determinante para esclarecer la muerte de Víctor Flores Aguilar, de 49 años, registrada el pasado lunes.

Por el hecho, ayer, fue detenido un menor de 16 -no identificado-, que también estaba presente en la fiesta de la comunidad boliviana en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona de su país.

Si bien en principio algunos testigos dijeron que no vieron de qué manera se había desvanecido Flores, encontrado tendido en la calle, la secuencia fílmica echó luz al caso.

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En principio los investigadores observaron cómo el atacante y la víctima, en la vereda del salón y poco después de las 2 del pasado lunes, estaban cara a cara, en aparente estado de ebriedad, y por momentos forcejeando.

Luego salen del registro de la cámara y quedan otros dos jóvenes que, pasados unos segundos, se alejan unos metros. En esas circunstancias se observa cómo el acusado empuja a Flores desde la vereda hacia la calle. El hombre cae pesadamente de espaldas y, sin ningún tipo de resistencia, golpea su cabeza contra el asfalto.

Lejos de cesar con su agresión, se aproxima a la víctima, totalmente indefensa, y le da una patada en la cabeza.

En ese momento es cuando varias personas -especialmente mujeres- salen del salón para auxiliar al herido y tratar de retirar al menor que, mediante forcejeos, pretendía seguir cerca de la víctima. Incluso en un momento se aleja y de repente regresa y le da otra patada en el cráneo.

Flores fue trasladado de urgencia al hospital Penna, donde falleció en la tarde del lunes.

El menor, en tanto, quedó desde ayer a disposición de la fiscalía N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Juzgado de Garantías del Joven N° 1.

Durante el allanamiento en su vivienda, personal de la comisaría de Pedro Luro secuestró las prendas que vestía aquella noche y su teléfono celular.