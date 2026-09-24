Puan: tras el caso Del Valle, impulsan la búsqueda de otro presunto abusador

Familiares de otra víctima de abuso sexual en el distrito de Puan, con la ayuda de la abogada Yamila Segovia, impulsan la búsqueda de un hombre condenado por violación que se profugó durante el juicio y está con pedido de captura desde hace casi dos años.

Se trata de Federico Alejo Kemmler Davyt, de 29 años, quien en agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y condenado a 6 años y medio de prisión.

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A raíz de que llegó en libertad al debate, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca, recién se solicitó su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser encontrado en su vivienda ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su captura.

El joven, de nacionalidad argentina, registraba su último domicilio conocido en Moreno 23 de Bahía Blanca.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas y Antecedentes Penales de la Fiscalía General Bahía Blanca realizaron distintas tareas de análisis de redes, contactos y entorno y se lo buscó, a través de oficios girados a distintas fuerzas policiales, en las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, pero con resultado negativo.

Reencuentro y drama

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

El Ministerio de Seguridad provincial ofreció recompensa de hasta 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" del condenado, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

"Ahora nos acompaña en la lucha Yamila Segovia (abogada que redobló esfuerzos para capturar a Alberto Martín Del Valle ). Tanto Kemmler como Del Valle son prófugos del partido de Puan", dijeron a lanueva.com desde la familia de la joven ultrajada.

"Comparto este mensaje con una profunda esperanza en el corazón. Si las autoridades lograron encontrar a Del Valle después de 15 años de evadir la Justicia, no tengo ninguna duda de que con Kemmler sucederá lo mismo, con mucha más razón ya que se mueve no muy lejos", agregaron.

Dónde aportar datos

Quienes posean datos sobre el paradero del nombrado pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes, además, pueden contactarse con la línea de emergencias 911.