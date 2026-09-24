Investigan la muerte de un hombre durante un festejo de la comunidad boliviana

La fiscalía de Bahía Blanca investiga las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 49 años, de nacionalidad boliviana, durante un festejo de su comunidad en Mayor Buratovich.

La víctima fue identificada como Víctor Flores Aguilar y su deceso se produjo en el hospital Penna de nuestra ciudad, hacia donde fue trasladado desde el centro asistencial de aquella localidad de Villarino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El hombre murió a las 18.30 (del lunes) en UTI (terapia intensiva), por criterios neurológicos", comentaron desde el Penna.

En principio se informó que el domingo a la noche el hombre tomaba parte de una fiesta comunitaria en un salón del barrio Primavera, en Buratovich, en conmemoración de la Virgen de Copacabana, patrona del vecino país.

"Cuando arriba el móvil policial estaba tendido en el asfalto y se lo llevan al hospital, aunque luego fallece en el Penna", comentó un investigador, para agregar que "están trabajando para determinar las causas del fallecimiento y si hubo personas involucradas en el hecho".

La misma fuente confirmó que Flores "estaba muy alcoholizado" y que no presentaba lesiones visibles ni sangrado. De todas maneras, no se descarta que el hombre se haya visto afectado por la acción de terceros.

"De todas maneras, ninguno de los testigos presenciales refirió haber visto una agresión", explicó el vocero.