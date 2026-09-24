Gonzales Chaves: esclarecieron el robo a una panadería

Jordi Alexander Valle, de 25 años, fue aprehendido esta madrugada por la Policía de Gonzales Chaves, acusado de robar en una panadería, luego de forzar un picaporte y romper el vidrio de una puerta balcón.

El operativo se originó sobre la 1 y el arresto se produjo en Bernardo de Irigoyen 75, aunque el local comercial, perteneciente a un hombre de 60 años, está ubicado a unos 500 metros, en Dorrego 329.

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Se estableció la sustracción de un teléfono celular Samsung, una bolsa de nylon con distintas mercaderías (carne, levadura y gaseosas).

El celular fue encontrado en poder de Valle, mientras que en un baldío cercano, entre los pastizales, se encontró la bolsa con el resto de los materiales.

Entre las ropas del acusado, a su vez, secuestraron 18,38 gramos de marihuana.