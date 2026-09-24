Dos camioneros de la misma empresa de Bahía chocaron cerca de Olavarría

Por el choque, la tolva del VW impactó contra la cabina y el rodado volcó. (Gentileza infoeme.com)

Dos camioneros de la misma empresa con asiento en Bahía Blanca protagonizaron anoche una violenta colisión en cercanías a Olavarría, donde uno de ellos fue hospitalizado como consecuencia de las lesiones óseas que sufrió.

El chofer accidentado es Edgardo Esquivel, a quien se lo trasladó en ambulancia al Hospital Municipal olavarriense con fisuras en un brazo y costillas, pero su vida no corre peligro.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos camiones de la compañía Transportes EG chocaron en un tramo de la ruta provincial 51, a pocos kilómetros de aquella ciudad bonaerense.

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Según información policial, los vehículos Volkswagen y Mercedes Benz transitaban en sentido a Olavarría cuando el VW, al mando de Esquivel, embistió aparentemente de atrás al otro transporte conducido por Alejandro Burgos.

Este último transportista resultó ileso.

Perdió la tolva

Producto del potente impacto, la tolva del Volkswagen se desprendió de los sistemas de seguridad y golpeó contra la cabina. El rodado terminó volcado.

Por el siniestro vial se labraron actuaciones caratuladas “lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial Azul.

(Con información de infoeme.com)