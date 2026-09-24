Buscan a un hombre de quien nada se sabe desde hace una semana

La comisaría Sexta de Villa Rosas pidió ayuda para dar con el paradero de Juan Ezequiel Toledo, de quien no se tienen novedades desde el jueves de la semana pasada.

El hombre mide 1.60, tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones, cejas pronunciadas, barba y pelo negro con costados entrecanos.

Como señas particulares presenta tatuajes en el rostro (sector de las sien), cruz con notas musicales en el cuello hasta la altura de las clavículas y tatuajes en ambos brazos. con piercing en la nariz,

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Por última vez fue visto con una campera azul eléctrico, chomba negra con líneas horizontales color beige, pantalón oscuro de gabardina y zapatillas negras.

Alguna versiones dan cuenta que pudo haber sido visto, el último martes, haciendo dedo en la ruta 3, a la altura de El Perdido, como en dirección a nuestra ciudad.

Cualquier información al respecto tendrá que ser suministrada al 911 o al (0291) 4553011.