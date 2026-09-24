Piden colaboración para dar con el paradero de una menor de 14 años

Desde la comisaría Séptima pidieron colaboración para dar con el paradero de una joven de 14 años, quien se ausentó ayer a las 17 de un hogar de familias solidarias ubicado en Ayacucho al 2.300.

Se trata de Tiziana Mariel Monzón, por quien se iniciaron actuaciones sumariales con intervención de la UFIJ Nº 20.

La menor vestía campera celeste y jean y zapatillas de color negro. Mide aproximadamente 1.50, es de contextura delgada, piel blanca y cabellos largos con un mechón rojo. No tiene tatuajes ni piercing.

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Quien pueda aportar alguna información sobre su paradero deberá comunicarse al 911 o a la seccional Séptima, Astrada 3.196, teléfono (0291) 4806713.