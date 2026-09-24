Régimen Penal Juvenil: "No llegó ningún tipo de suplemento de recursos", dijo el juez Pedro Morán

A poco de cumplirse un mes de la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre otras cosas establece la edad imputabilidad a partir de los 14 años, el fuero continúa funcionando con los medios que disponía con anterioridad a su implementación.

"La estructura es la misma que había el 4 de septiembre. No cambió nada, no llegó ningún tipo de suplemento de recursos. La realidad es que sería deseable que la situación fuera mejor", indicó el juez Pedro Morán en diálogo con el programa Panorama de LU2.

Describió que la nueva ley "crea un universo más amplio de menores que pueden ser sometidos a un proceso penal a partir de los 14 años. El régimen anterior precisaba que los jóvenes eran parcialmente punibles entre los 16 y 18 años, donde si la pena prevista no superaba los dos años tampoco se los sometía a proceso. Es decir, quedaban fuera delitos de amenazas, lesiones leves y daños, entre otros. Hoy esos casos son procesables y esto impacta primero en la etapa de investigación (fiscalía y justicia de Garantías) y, de acá a un tiempo, también en los juzgados".

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Describió que en el ámbito de nuestro departamento judicial bahiense existen vacantes en dos Juzgados de Garantías del Joven (una en Bahía Blanca y la restante en Tres Arroyos), en una fiscalía y en una unidad de defensa.

Morán aclaró que "las medidas que disponen los jueces pueden ser privativas de la libertad o para cumplir reglas de conducta en un ámbito de libertad y con la supervisión de organismos. En ambos aspectos estamos muy deficientes".

Recordó que "desde que se produjo el incendio en el Valentín Vergara solo quedó un centro de recepción, dispuesto para permanencias cortas de jóvenes detenidos hasta que se dispone su prisión preventiva".

"Hoy dispone de cuatro lugares para todo nuestro departamento judicial, pero ante la superpoblación de plazas en el conurbano, muchas veces están ocupadas por jóvenes del Gran Buenos Aires".

Detalló que el joven que destinado a un régimen de semilibertad es alojado en institutos de Tandil o Dolores, mientras que si le corresponde un ámbito cerrado es derivado a Azul o Mar del Plata.

"Esto pone en desventaja a un menor respecto de un mayor, que pueden cumplir la detención en Bahía Blanca o Saavedra, con la cercanía de su familia".

Finalmente, consideró que "estamos llenos de buenas intenciones, pero a veces cuesta llevarlas a cabo. Celebro que se haya intentado renovar la legislación que estaba vigente desde el año `80. Contempla cuestiones que estaban en la convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y que no se reflejaban en la ley nacional".