El Municipio exigirá el libre deuda alimentario para poder realizar varios trámites

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de adhesión a la ley provincial 13.074 que exige no tener deudas alimentarias para iniciar diversos trámites en la comuna.



La iniciativa fue presentada por la concejal Jazmín Lafitte (Fuerza Patria) y exige la presentación de un libre deuda alimentario para ser proveedor, funcionario o empleado municipal e incluso habilitar un comercio o sacar y renovar la licencia de conducir.

En el caso de quienes pretendan habilitar un comercio o industria en la ciudad deberán presentar el certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto también aclara que para ese fin, en caso de que el deudor no demuestre ingresos fijos, podrá recibir una habilitación provisoria por 120 días y al mismo tiempo regularizar la situación para obtener el definitivo.

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Jazmín Lafitte - (Fuerza Patria)

La medida también alcanza a quienes deseen inscribirse como proveedores del Municipio y a quienes deban sacar o renovar su carnet de conducir. En ambos casos y en caso de tener deudas, las mismas podrán regularizarse en un plazo de 60 días para poder finalizar el trámite.

Además se exigirá el libre deuda para funcionarios públicos o quienes ingresen a trabajar en la comuna bajo cualquier modalidad de contratación.

"En caso de que se constate la condición de deudor alimentario inscripto, la dirección de personal o autoridad del organismo que corresponda comunicará la designación al juzgado interviniente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al nombramiento, a efectos que el juzgado, de oficio o a instancia de parte, tome las medidas correspondientes al estado del proceso", afirma la iniciativa.

Por último, y en momentos en que el Concejo Deliberante incrementó la cantidad de reconocimientos a bahienses durante el último año, se exige que la persona a distinguir o reconocer no posea deudas alimentarias como una de las condiciones para recibir el reconocimiento.

"La presente ordenanza tiene por objeto consolidar mecanismos razonables y proporcionales orientados a promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, reforzando el compromiso del Municipio de Bahía Blanca con la protección de las infancias, la prevención de la violencia económica y la garantía efectiva de derechos", explicó Lafitte.



