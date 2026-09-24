Reclasifican como homicidio la muerte de un hombre en Mayor Buratovich: hay un menor detenido
Víctor Flores Aguilar, de 49 años, falleció tras permanecer internado en nuestra ciudad. La autopsia reveló un traumatismo grave de cráneo causado por un golpe. Hay un menor de 16 años detenido tras un allanamiento.
La causa judicial por la muerte de Víctor Flores Aguilar, el hombre de 49 años y nacionalidad boliviano que falleció el pasado lunes en el hospital Penna de nuestra ciudad, fue recaratulada como homicidio luego de que la autopsia determinara que murió a causa de un traumatismo grave de cráneo provocado por un golpe.
El hecho se registró cuando Flores Aguilar, ingresó al Hospital de Mayor Buratovich tras asistir a una fiesta de la colectividad en calle 30 y René Favaloro. Inicialmente se registró el ingreso por una presunta ingesta alcohólica.
Debido a la complicación de su cuadro, el hombre fue derivado a nuestra ciudad, donde finalmente falleció. Los resultados forenses posteriores descartaron la causa médica inicial y confirmaron la lesión craneal por agresión.
La investigación realizada por el personal de la subcomisaría de Mayor Buratovich identificó a un menor de 16 años como el presunto autor del golpe. A solicitud de la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se otorgó una orden de allanamiento y detención.
En el procedimiento se efectivizó la detención del menor y se secuestraron prendas de vestir para la causa.
Intervienen en el caso el Juzgado de Garantías del Joven N° 1, la UFIJ N° 3 y la Defensoría Oficial del Joven del Departamento Judicial de Bahía Blanca.