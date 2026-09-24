Reclasifican como homicidio la muerte de un hombre en Mayor Buratovich: hay un menor detenido

La causa judicial por la muerte de Víctor Flores Aguilar, el hombre de 49 años y nacionalidad boliviano que falleció el pasado lunes en el hospital Penna de nuestra ciudad, fue recaratulada como homicidio luego de que la autopsia determinara que murió a causa de un traumatismo grave de cráneo provocado por un golpe.

El hecho se registró cuando Flores Aguilar, ingresó al Hospital de Mayor Buratovich tras asistir a una fiesta de la colectividad en calle 30 y René Favaloro. Inicialmente se registró el ingreso por una presunta ingesta alcohólica.

Debido a la complicación de su cuadro, el hombre fue derivado a nuestra ciudad, donde finalmente falleció. Los resultados forenses posteriores descartaron la causa médica inicial y confirmaron la lesión craneal por agresión.

La investigación realizada por el personal de la subcomisaría de Mayor Buratovich identificó a un menor de 16 años como el presunto autor del golpe. A solicitud de la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se otorgó una orden de allanamiento y detención.

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En el procedimiento se efectivizó la detención del menor y se secuestraron prendas de vestir para la causa.

Intervienen en el caso el Juzgado de Garantías del Joven N° 1, la UFIJ N° 3 y la Defensoría Oficial del Joven del Departamento Judicial de Bahía Blanca.