Frente costero: buscan soluciones ante el preocupante avance del mar en el sudoeste bonaerense

Legisladores de distintas localidades costeras del sur de la provincia de Buenos Aires avanzan en la consolidación de “Concejales de la Costa del sur de la provincia de Buenos Aires”, un espacio regional que busca articular acciones y gestionar respuestas concretas frente a las problemáticas que vienen atravesando los frentes costeros.

La iniciativa reúne actualmente a representantes de Coronel Rosales con las principales problemáticas costeras en Pehuen Co y Villa del Mar, Monte Hermoso, Claromecó, Reta y Orense, localidades que en los últimos años han atravesado distintos episodios meteorológicos, procesos erosivos y daños sobre su infraestructura costera.

Después de la reciente y fuerte sudoestada que volvió a afectar a buena parte de la costa del sur bonaerense, Brian Ollearo recibió en Monte Hermoso a los representantes de las distintas localidades que integran el espacio.

Los encuentros que vienen desarrollándose desde 2023 ahora tomaron mayor impulso. Este martes estuvieron, entre otros, Liliana Taboada, por Coronel Rosales, Cecilia del Águila y Carlos Ávila, en representación de Claromecó, Reta y Orense, y la legisladora provincial Priscila Minnaard.

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“Desde Coronel Rosales venimos participando activamente de este espacio regional porque entendemos que el avance del mar, la erosión costera y los eventos meteorológicos extremos no reconocen límites municipales. Lo que sucede en una localidad forma parte de una dinámica costera mucho más amplia y requiere respuestas coordinadas", dijo Taboada (UCR).

"En nuestro distrito tenemos dos realidades que demandan especial atención. En Pehuen Co se está trabajando mediante la obra de defensa costera, mientras que Villa del Mar, por sus características y su zona de humedales, requiere estudios específicos que permitan conocer su dinámica y planificar intervenciones adecuadas".

"Ante la llegada del fenómeno de El Niño -continuó la edil.-, necesitamos anticiparnos y no actuar únicamente cuando el daño ya ocurrió. Es fundamental articular entre municipios, Provincia, universidades y organismos científicos, incorporando conocimiento y herramientas de prevención y planificación a mediano y largo plazo".

"La costa es un sistema continuo y su cuidado también debe serlo. Desde Coronel Rosales vamos a seguir aportando nuestra experiencia y reclamando políticas integrales que permitan proteger nuestras localidades, ambiente e infraestructura.”

Durante la jornada se compartieron antecedentes, experiencias de cada localidad y estudios técnicos vinculados a la dinámica y erosión costera, incluyendo trabajos realizados por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El espacio cuenta además con el acompañamiento de intendentes y legisladores provinciales, con quienes se busca articular propuestas y trasladar las necesidades de las localidades costeras a los distintos organismos y ámbitos de decisión de la Provincia de Buenos Aires, dijo la concejal rosaleña.

El encuentro permitió que los concejales recorrieran sectores afectados por la última sudoestada y observaran directamente las consecuencias del avance del mar sobre el frente costero de Monte Hermoso, una problemática que, con distintas características, se repite también en las localidades representadas.

Los presentes -dijo Taboada- coincidieron en que los acontecimientos registrados durante los últimos años muestran la necesidad de abordar la situación desde una perspectiva regional, entendiendo que los fenómenos costeros no reconocen límites municipales y que muchas de las dificultades se repiten a lo largo del litoral marítimo del sur bonaerense.

En ese marco, expresó que “Concejales de la Costa” apunta a consolidarse como un ámbito permanente de articulación entre representantes de las distintas localidades, con el objetivo de compartir información técnica, experiencias y proyectos, generar propuestas conjuntas y gestionar ante la Provincia herramientas vinculadas a la prevención, planificación, erosión costera, preservación de los sistemas de médanos, infraestructura y mecanismos de asistencia y financiamiento.

Añadió que la propuesta busca superar las respuestas aisladas posteriores a cada temporal y avanzar hacia una mirada de mediano y largo plazo, incorporando conocimiento científico y una mayor coordinación entre municipios, Concejos Deliberantes, legisladores y organismos provinciales.

"La conformación del espacio parte de una premisa compartida: ante una problemática que atraviesa a toda la costa del sur bonaerense, las respuestas también necesitan construirse de manera regional y articulada", dijo.