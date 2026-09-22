Desastre en Monte Hermoso: "Los 600 metros del centro son el lugar más vulnerable"

La crecida del mar que sufrió Monte Hermoso este 21 de Septiembre golpeó, a la ya de por si castigada costa, arrasó con toda la accesibilidad al sector balneario y deja abierto el interrogante sobre los pasos a seguir. Marcos Fernández, secretario de obras públicas del municipio indicó a Panorama: "Todavía no nos recuperamos al 100% de lo de mayo y ahora hay que evaluar daños y tomar decisiones".

"El paseo lineal es el que mas sufre, los paradores dentro de todo están bien, Hoy se va a evaluar todo en una recorrida que iniciaremos en breve, Lo mas grave tiene que ver con todo lo que corresponde al sector de acceso a la playa", indicó.

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"La realidad es que estamos haciendo limpieza del lugar y evaluando daños. No es fácil porque ya veníamos golpeados. Los 600 metros de playa frente a la planta urbana son los más perjudicados por que es el sector más bajo de la costa y no podemos recuperarnos de las últimas crecidas por los diferentes eventos naturales que tuvimos".

La discusión sobre qué tipo de línea costera es necesaria para evitar este tipo de eventos, están más vigentes que nunca, pero desde el Municipio montermoseño insisten en que es necesario tener la opinión técnica sobre la situación:

"Los murallones de material costeros sirven para proteger las edificaciones, pero no así a la playa, porque perjudica al recambio de la arena. Obviamente tenemos que evaluar y ponderar teniendo en cuenta que la planta urbana se encuentra muy cerca del mar.

"Si no pasaba lo de mayo esto hubiese sido de menor impacto, el tema es que no es la primera vez que esto ocurre y van siendo cada vez con más fuerza porque no está la arena que tiene que estar y cada vez que hay una situación como esta, no nos da el tiempo para recuperar la playa y que ésta contenga con más eficacia las subidas del agua". aseguró.

Los requerimientos de una obra son obvios, pero para poder decidir cuál es la mejor opción, se requiere de datos precisos del contexto particular que vive Monte Hermoso:

"Estamos evaluando con los técnicos del Conicet de la UNS y demás profesionales, haciendo los estudios técnicos necesarios para tomar una decisión de qué es mejor hacer con respecto a los 32 km de playa. Particularmente los 600 metros, del centro por una cuestión geográfica es donde más impacta y donde tenemos que encarar una obra para evitar este tipo de avance sobre el casco urbano.

El frente de madera o de hormigón, las discusiones técnicas que se vienen (Foto de la subida el mayo pasado)

"Una vez que tengamos los resultados, allí podremos ponderar qué obra es necesaria y después vendrá la segunda parte, que es la de conseguir los recursos necesarios para poder concretarla", afirmó.

Las obras que se realizarán al corto plazo tienen que ver con la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad y los preparativos de cara al próximo verano. En cuanto a la obra principal que se necesita, llevará un tiempo lógico.

"Por ahora, todo lo que hicimos es paliativo, los servicios de guardavida y accesibilidad es lo primordial, no es menor, la gente lo necesita ahora. En cuanto a la obra principal se necesita de tiempo, estudio y financiamiento", aseguró Fernández.

"El Instituto Argentino de Oceanografía, junto a la UNS y el Conicet vienen trabajando hace mucho tiempo, pero necesitamos un diagnostico certero de toda la situación para tomar decisiones que perduren en el tiempo. Para ello, los datos tienen que ser precisos de Monte, para tener una base sólida sobre la que accionar", finalizó el funcionario.