Recapturan en la zona de Dufaur a un preso que se había fugado de la cárcel de Saavedra

Moreno Ceballos fue recapturado después de las 6 en la zona de Dufaur.

La Policía recapturó esta mañana a un preso que anoche se había escapado de la cárcel de Saavedra, de donde en la misma maniobra también intentó darse a la fuga otro interno.

El evadido recapturado es Miguel Moreno Ceballos, a quien efectivos policiales y agentes penitenciarios saavedrenses hallaron en la zona de Dufaur.

El convicto aparentemente llegó a pie hasta ese pueblo ubicado a varios kilómetros de la Unidad Penitenciaria Nº 19, emplazada en la ciudad cabecera del partido de Saavedra.

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"Anoche, pasadas las 22, dos internos llegaron hasta el doble alambrado y los cortaron. Uno fue atrapado en el lugar, dentro del perímetro carcelario, por personal penitenciario. El otro, Miguel Moreno Ceballos, alcanzó a escabullirse", informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

"De inmediato se organizó un operativo cerrojo con la Policía y personal del SPB, y cerca de las 5 fue recapturado el fugado en Dufaur", agregó el organismo.

El condenado "cortó uno de los barrotes" de su celda en el sector conocido como "buzones", que está separado del área de convivencia del establecimiento carcelario.

Después Moreno Ceballos también rompió cercos perimetrales del predio y así huyó.

Su búsqueda había comenzado aproximadamente a las 22.30 de ayer.

El interno cumple condena por el delito de robo agravado, en relación con una causa que se tramitó en el Departamento Judicial Bahía Blanca, según confirmó el SPB.