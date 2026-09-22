Barrio Molina Campos: persecución y captura de un hombre que intentó robar cables

Un hombre que aparentemente cortaba cables del tendido público en el barrio Molina Campos, con supuestas intenciones de robo, fue detenido esta mañana por el Comando de Patrullas Bahía Blanca.

Se lo identificó como Javier Hernán Parra, de 36 años, quien fue detectado, sobre las 6.30, en medio de la maniobra, por las cámaras del Centro Único de Monitoreo, en la zona de Rehue y Cisneros.

El hombre intentó escapar en una moto de 150cc., pero los operadores del CeUM aportaron las características de su vestimenta y el sentido de fuga, con lo cual se montó un operativo (con seguimiento en tiempo real) que dio sus resultados poco tiempo después.

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Los patrulleros interceptaron a Parra en la zona de Jorge Newbery e Indiada. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre escapó por Indiada y se dio una persecución que terminó con una captura.

Se estableció que en medio de la huida se desprendió de un bolso y, luego, sobre el 3.600 de Indiada, perdió el control de la moto, cayó y fue reducido, pese a que opuso resistencia.

El acusado y las actuaciones sumariales -encuadradas como tentativa de robo, desobediencia y atentado y resistencia a la autoridad- fueron trasladados a la comisaría Primera, con intervención de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.