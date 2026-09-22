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La ciudad.

Cortes de servicio programados para este 22 de septiembre

Habrá cuatro interrupciones en el servicio de energía eléctrica en la ciudad.

Foto Archivo La Nueva

EDES informa que se van a realizar tareas en cuatro sectores de la ciudad en el marco del plan de obras y de mantenimiento, lo que llevará a la interrupción del servicio en esos lugares.

Martes 22 de septiembre:

– de 9:30 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: La Rioja, Lola Mora, R. Obligado, Fransisco Romero.
– de 9 a 13hs, afecta a la zona de Parque Sustentable
– de 9:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Indiada, Urtasun, Huaura, Pilmaiquen.
– de 9:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Vigil, Formosa, Obligado, Sanchez Gardel.

El prestador indicó que los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.

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