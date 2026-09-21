Sigue el mal tiempo: extienden hasta la medianoche el alerta amarillo por vientos en Bahía y parte de la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió hasta esta medianoche el alerta amarillo por vientos en Bahía Blanca y parte del sudoeste bonarense.

De acuerdo con el organismo, el aviso abarca, además de nuestra ciudad, a las zonas costeras de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego y Villarino.

"El área será afectada por vientos del sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", indicó el SMN.

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Como es habitual en estos casos, se recomienda: evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

