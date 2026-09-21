Sudestada: el Municipio detalló cuál es la situación en Cerri, White y todo el frente costero

En medio del doble alerta por vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio de Bahía Blanca informó esta tarde que continúa monitoreando las condiciones climáticas en el distrito, con especial foco en las zonas costeras de Ingeniero White y General Daniel Cerri.

Desde la comuna indicaron que, en la zona de la ría, "la pleamar vespertina, intensificada por los vientos del sudoeste, alcanzó una altura máxima de 6,05 metros".

A su vez detallaron que en Cerri, "se produjeron anegamientos en la zona de Estación Aguará, con evacuación preventiva de 4 familias e ingreso de agua proveniente de la marea por calles aledañas, sin afectación de domicilios particulares".

El reporte de la situación en White, en tanto, señala que "el sistema de clapetas en la zona de Boulevard y Saladero funcionó adecuadamente, conteniendo el agua e impidiendo el ingreso a la zona urbana".

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"En el ingreso portuario por calle Velez Sarsfield, las compuertas también cumplieron su cometido, impidiendo el ingreso de agua al casco y concentrando el anegamiento en el ingreso portuario", agregó.

El informe sostiene finalmente que "el nivel de la marea continúa descendiendo, y favorecida con una considerable disminución de la intensidad del viento, se espera que la próxima pleamar no alcance el nivel precedente".