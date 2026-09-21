Video: por una sudestada, el agua llegó hasta la costanera en Monte Hermoso

Monte Hermoso vive hoy una jornada con un viento sur intenso y el mar alto todo el día, lo que provoca una fuerte crecida que comenzó a provocar daños en la costanera.

El municipio montehermoseño suspendió actividades educativas, deportivas y culturales por el alerta naranja.

Hasta el momento, el agua alcanzó la costanera y en algunos lugares llegó hasta mitad de cuadra. Hubo reportes de anegamientos y algunos daños en la costa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, permanecerán sin actividad durante el turno tarde los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2.

Por otro lado, Jefatura Distrital de Educación informa a la comunidad educativa que, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil local, se ha dispuesto la suspensión de actividades presenciales durante los turnos tarde y noche, en todos los niveles y modalidades del distrito.

Debido a las condiciones climáticas adversas, con ráfagas de viento intensas y precipitaciones, se recomienda permanecer en los hogares y salir únicamente en caso de extrema necesidad ya que son varias las arterias que se encuentra anegadas.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al (2921) 483111, correspondiente al Área de Monitoreo, donde se centraliza la información y se deriva cada situación según la necesidad.

También en Pehuen Co

El viento y el mar también causaron estragos en el balneario rosaleño de Pehuen Co.

Allí la fuerza de la marea también provocó destrozos en distintas construcciones.

Sin ir más lejos, lectores acercaron a La Nueva. las imágenes de un puesto de guardavidas, el que estaba ubicado en la bajada de la calle Walich, arrastrado contra la costanera.

En cambio, el instalado en la bajada de Malvinas soportó estoicamente el embate de las olas y la fuerza del mar.