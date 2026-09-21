Bahía Blanca, General Cerri e Ingeniero White estarán sin agua por 36 horas

Debido a los trabajos de vinculación de la nueva cisterna de 30 millones de litros, Bahía Blanca, General Daniel Cerri e Ingeniero White estarán sin agua durante 36 horas.

Los trabajos se llevarán a cabo el próximo sábado 3 de octubre. La obra se desarrolla dentro del predio de Planta Patagonia, en Bahía Blanca. La fecha se decidió para evitar afectaciones en instituciones educativas y de la administración pública en general.

Desde Aguas Bonaerenses SA se indicó que al tratarse de un trabajo de gran envergadura que afectará el sistema de producción y distribución, las tareas comenzarán durante la noche del viernes 2 de octubre, con maniobras que progresivamente impactarán en la red domiciliaria durante 36 horas aproximadamente.

La intervención forma parte de la obra Acueducto Planta Patagonia–Bosque Alto–Los Chañares, que es ejecutada por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, y permitirá una importante mejora en el servicio de agua.

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Por ello, desde ABSA se indica que “dado que la afectación total del servicio será amplia y prolongada”, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales.

También se pide que durante esos días no se utilice agua de red para riego de espacios verdes y veredas; lavado de vehículos, y uso de electrodomésticos con alto consumo de agua, entre otras cuestiones.

Asimismo, se aclara que se dispondrá de asistencia alternativa con camiones cisterna para atender a centros asistenciales y de salud.