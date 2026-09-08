Susbielles volvió a criticar a ABSA y no descartó pedir la municipalización de la distribución de agua en Bahía

El intendente municipal Federico Susbielles se refirió este martes en conferencia de prensa a las obras de ABSA e indicó que se necesita invertir en cloacas. Además, aseguró que si esto no ocurre, pedirá la municipalización de la distribución del servicio.

"Con respecto a ABSA específicamente, yo creo que hay dos canales: uno que tiene que ver con la provisión de agua y otro con el servicio de cloacas. Cuando asumimos la intendencia no había agua en el 80% de la ciudad, más de mil pérdidas de agua y pérdidas cloacales en Bahía Blanca, muchos de los que hoy hacen videos y recorren la ciudad, fueron ocho años gobierno y tenían más de mil pérdidas y no había agua en la ciudad. Ahora con una inversión sostenida, llevamos cinco años con el gobierno de la Provincia, verano a verano, ustedes también son testigos de que viene mejorando el sistema de provisión de agua", indicó.

Asimismo, explicó que "en lo que tiene que ver con las pérdidas, hubo un tiempo de mejoramiento, pero en los últimos 90 días vemos que hay un decaimiento importante, entonces ¿En qué estamos trabajando? en poder determinar específicamente qué es lo que falta, yo también puedo relevar las pérdidas, lo hago, lo hacemos, pero acá lo importante es ver qué es lo que hay que hacer para que no haya más pérdidas cloacales en Bahía Blanca".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La inversión requerida

"En los últimos 50 años no hubo casi cambio de colectores cloacales, son 27.000 metros de colectores (270 cuadras aproximadamente) que la ciudad tiene que cambiar. Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto sale eso? entre 8 y 10 mil millones de pesos, hay que generar el recurso y hay que hacerlo. Eso sería lo que estoy hablando con ABSA, nosotros le estamos pidiendo que nos de certeza sobre la inversión de 8 mil o 10 mil millones de pesos para cambiar todos esos colectores. Entendemos que no se pueden hacer en un año, pero que nos de la certeza de que se tiene el financiamiento y que en un marco de dos años, dos años y medio, eso se puede estar realizado", manifestó el intendente en la conferencia de presna.

¿Municipalización como salida?

Las pérdidas cloacales, un problema sin solución

"Si ABSA nos dice que no lo va a hacer, lo que pedimos es que la distribución pueda realizarse bajo la órbita municipal, ¿Qué se necesita para eso? Un proyecto de ley. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, que se municipalice la distribución? No, lo buscamos es que ABSA invierta el dinero que tiene que invertir en Bahía Blanca, porque los bahienses la factura de agua la han pagado y saben que hay más agua, pero el servicio de mantenimiento tiene que mejorar".

En este sentido, Susbielles planteó que "es ridículo lo que está pasando, hay un gobierno de la provincia de Buenos Aires que gasta 150 millones de dólares en mejorar la provisión de agua en Bahía Blanca, todos los vecinos lo vemos, pero el bahiense nunca va a valorar esa inversión si tenemos mierda corriendo por la calle. ¿Gastan 150 millones de dólares y no gastan 10 mil millones de pesos en cambiar todos los colectores cloacales? Tendrían que tener un poco de cabeza, un poco de sensibilidad y hacerlo".

Por último, expresó que "valoramos el esfuerzo, la inversión en materia de agua, pero el servicio de cloacas tiene que mejorar, y si no mejora y no tenemos un compromiso, en el corto plazo, porque esto lo venimos hablando hace casi 60 días, vamos a pedirle a los legisladores de la ciudad y a los bloques políticos que vayan con un proyecto de ley para que pueda municipalizarse la distribución. Yo no voy a mirar para otro lado, basta de cortoplacismo, necesitamos trabajos que duren en el tiempo".