Aclaran el robo de una moto en el barrio Maldonado: dos menores aprehendidos

Una moto Yamaha FZ roja, que había sido sustraída durante la madrugada en el barrio Maldonado fue recuperada horas después por personal de la comisaría Quinta.

Dos menores de 15 años, que en principio fueron acusados del delito de encubrimiento, fueron sorprendidos sobre las 10.30 cuando llevaban a tiro el vehículo.

Se pudo confirmar que se trataba de la moto, perteneciente a un joven de 21, que había desaparecido sobre la 1.30 de la zona de Pacífico al 2.600.

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El procedimiento tuvo lugar en Simón Bolívar al 1.800 y en esas circunstancias se pudo establecer que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro activo, con intervención de la UFIJ N° 2.

La Policía -colaboró la Local y el Comando de Patrullas- realizó un rastrillaje por el sector donde fueron interceptados los menores (cuadrante de Güiraldes/Sargento Iturra/Ricchieri/Fabián González).

De esa manera secuestraron algunas motopartes y la patente dominio 082LLC.

La comisaría Quinta le dio intervención a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Si bien desde el sábado se inició el nuevo Sistema Penal Juvenil -que bajó el piso de punibilidad de 16 años a 14-, el fallo judicial de una jueza bonaerense congeló la medida por 60 días.

Trascendió que uno de los menores ya fue entregado a sus padres, mientras que resta definir la situación del otro, porque aparentemente se habría escapado de un instituto del conurbano, adonde cumplía internación por un hecho anterior, explicaron fuentes de la investigación.