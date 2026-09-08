“Alerta Bahía”: el Municipio lanzó una nueva plataforma para informar sobre emergencias y eventos meteorológicos

El Municipio de Bahía Blanca presentó “Alerta Bahía”, una nueva herramienta digital que concentrará información oficial, clara y actualizada en tiempo real ante situaciones de emergencia y eventos meteorológicos.

La plataforma busca fortalecer los mecanismos de prevención y comunicación con la comunidad, especialmente ante la proximidad del período del año en el que se registra una mayor recurrencia de alertas en la ciudad, principalmente entre noviembre y abril.

“Nos parece fundamental poder generar mayores mecanismos de información con la comunidad”, expresó el intendente Federico Susbielles durante la presentación.

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Según se informó, “Alerta Bahía” permitirá acceder de manera directa a:

Pronósticos meteorológicos y alertas vigentes, centralizados en un mismo espacio.

Cámaras en tiempo real para conocer el estado de sectores claves del canal Maldonado y el arroyo Napostá.

Protocolos de Defensa Civil, con indicaciones sobre cómo actuar, qué medidas tomar y a dónde acudir ante distintos tipos de eventualidades.

Información sobre obras y mantenimiento, con detalles actualizados de las tareas de infraestructura y mitigación de riesgos que realiza el Municipio en todo el distrito.

Un plan integral de prevención

Durante el lanzamiento, Susbielles destacó la experiencia adquirida por el Municipio frente a las situaciones de catástrofe que atravesó la ciudad.

“Es difícil que un gobierno tenga que experimentar o gestionar una catástrofe y este equipo lo ha hecho en dos oportunidades. Y a partir de esa experiencia es que tiene reconocimiento no sólo nacional, sino también internacional por lo realizado, porque se trabaja con protocolos, se trabaja con programas de mantenimiento”, sostuvo.

El intendente explicó que la nueva plataforma permitirá comunicar de manera integral el estado de la ciudad y que los vecinos podrán consultar los radares meteorológicos y seguir en vivo las cámaras ubicadas en el canal Maldonado y el arroyo Napostá.

Además, adelantó que la ciudad será dividida en ocho espacios territoriales. En cada uno se realizarán reuniones con vecinos e instituciones para identificar los puntos de encuentro, puntos seguros y puntos de abastecimiento ante una catástrofe.

También se prevé informar periódicamente sobre los planes de mantenimiento.

Fortalecer la comunicación y trabajar la prevención

La titular de la Secretaría de Unidad Intendencia y a cargo del área de Comunicación, Virginia Pascual, explicó que la creación de la plataforma responde a un pedido del intendente para fortalecer los canales de comunicación existentes.

En ese sentido, mencionó que el Municipio cuenta actualmente con 82.277 usuarios en WhatsApp y más de 20 mil usuarios en Instagram.

Pascual definió a “Alerta Bahía” como una herramienta pública de prevención, información y acompañamiento, que no estará destinada únicamente a los momentos en los que haya alertas vigentes, sino que funcionará durante todo el año.

“La experiencia que atravesó nuestra ciudad nos llevó a buscar una nueva forma de comunicarnos con la comunidad. El diferencial de Alerta Bahía es que no funciona solamente cuando existe una alerta activa”, señaló.

La funcionaria también anunció que se trabajará la prevención en jardines y escuelas, con propuestas específicas según las edades. Para los más chicos se prevén actividades lúdicas, mientras que para estudiantes secundarios habrá charlas de Defensa Civil.

“El objetivo es que los chicos comprendan las alertas y sepan cómo actuar, construyendo una cultura del cuidado y la prevención, nunca del miedo”, afirmó.

El trabajo de Defensa Civil y los puntos seguros

Por su parte, el director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, señaló que Bahía Blanca cuenta actualmente con un plan para este tipo de contingencias, algo que, según indicó, no existía hasta el inicio de la actual gestión.

“Se trabajó mucho, y en forma conjunta, en su elaboración. Y es algo integral, que cuenta con un marco legal, nacional e internacional”, explicó.

Según Sepúlveda, el plan establece protocolos y lineamientos de actuación para abordar posibles amenazas de manera integral y con participación de toda la comunidad.

En tanto, el director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, destacó otras dos líneas de acción del plan: los mapeos comunitarios y las capacitaciones para los centros de evacuados y los puntos seguros.

“Este plan lo hemos pensado colectivamente, con el liderazgo y la gestión de nuestro intendente, pero fundamentalmente con la posibilidad de aprender de las experiencias y además aprender de las instituciones y organismos”, afirmó.

Obras y mantenimiento del sistema pluvial

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, se refirió al trabajo realizado sobre la infraestructura vinculada al sistema pluvial de la ciudad.

Recordó que al inicio de la gestión el Municipio no contaba, según indicó, con una cultura ni un ejercicio de mantenimiento del sistema pluvial y que hacía años que la ciudad no invertía en ese tipo de obras.

“Se abordaron lo que es la infraestructura existente porque no se sabía ni siquiera cuántas bocas de tormenta había”, señaló.

En ese sentido, informó que actualmente fueron relevadas 1.683 bocas de tormenta, además de 33 mil metros de canales a cielo abierto y 64 mil metros de ductos cerrados.

Según explicó, estos sistemas están siendo trabajados para llevarlos al 100% de la capacidad que actualmente tiene la ciudad en materia de drenaje, mediante un trabajo conjunto con Hidráulica de la Provincia, SAPEM Ambiental, las delegaciones y cooperativas de trabajo.

Cómo acceder a “Alerta Bahía”

La nueva plataforma forma parte de la red de comunicación oficial del Municipio y complementa los canales vecinales de WhatsApp e Instagram, con el objetivo de que la información verificada llegue de manera permanente, directa y rápida.

“Alerta Bahía” ya está disponible para toda la comunidad a través de la web oficial del Municipio o desde la aplicación MiBahía, ingresando al botón correspondiente.

“Saber qué está pasando, cómo reaccionar y a dónde acudir también salva vidas”, señalaron desde el Municipio.

Del lanzamiento también participaron Florencia Molini, secretaria de Gobierno; Luis Calderaro, jefe de Gabinete; Gustavo Martín Pacheco, director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata; Ignacio Caspe, secretario de Coordinación de Delegaciones; y Ricardo de Weerth, subsecretario de Tecnología Gubernamental y Control de Gestión.