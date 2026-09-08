Una familia bahiense necesitó $1.828.126 en agosto para cubrir sus consumos básicos

Una familia tipo de Bahía Blanca, integrada por dos adultos y dos hijos en edad escolar, necesitó $1.828.126 durante agosto para cubrir sus consumos básicos y superar el umbral de pobreza, según el último informe del CREEBBA.

El monto corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que contempla tanto los gastos alimentarios como los no alimentarios necesarios para un hogar.

La CBT registró una variación mensual del 2,5 % durante agosto. En los primeros ocho meses del año acumuló un incremento del 22 %, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8 %.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en $758.559 para una familia de esas características. El valor representa el ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos alimentarios básicos y evitar la indigencia.

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Durante agosto, la CBA registró una suba del 2,5 % respecto de julio. De esta manera, acumuló un incremento del 17,4 % en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,6 %.

Los alimentos que más aumentaron

El comportamiento de la canasta estuvo marcado principalmente por las variaciones en frutas y verduras.

El mayor aumento correspondió a la cebolla, que subió 84,6 % durante agosto. Le siguieron el zapallo, con un incremento del 46,6 %, la banana (39,2 %), la papa (25,6 %), la batata (11,6 %), la zanahoria (7,1 %) y la lechuga (5,2 %).

También se registraron aumentos en otros productos de la canasta, entre ellos el caldo concentrado (11,9 %), el té (10,7 %), la paleta cocida (9 %), el tomate envasado (8,7 %) y el yogur (7,3 %).

En sentido contrario, algunos alimentos mostraron bajas. Los descensos más importantes se observaron en el tomate, que cayó 15,2 %, las arvejas en lata (-11,1 %), la mandarina (-9,4 %), la mortadela (-6,9 %) y la sal fina (-4,1 %).

Qué pasó con los gastos no alimentarios

Además de los alimentos, la evolución de la Canasta Básica Total estuvo influida por distintos bienes y servicios.

Entre los principales incrementos se destacaron los servicios sanitarios, gas y otros combustibles, que aumentaron 6,4 %. También subieron la educación formal (6 %), la ropa interior para hombre (3,7 %), los combustibles y lubricantes (3,3 %) y los servicios de peluquería y cuidado personal (3,3 %).

En agosto, la variación de la Canasta Básica Total quedó 0,5 puntos porcentuales por encima del IPC registrado para el mismo período.