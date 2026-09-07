Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones
Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.
El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.532,81 para la venta y de $1.483,96 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,01% en relación al cierre del pasado viernes.
En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.561,00 para la venta en nuestra ciudad, y a $1.545,00 en las financieras de la city porteña.
El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.989,00; el MEP cotiza a $1.526,47, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.596,92.
El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 490 puntos básicos.