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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 22 de septiembre en Bahía Blanca.

Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 22 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará frío y soleado, con viento leve del sudoeste rotando al noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde habrá tiempo fresco, con cielo parcialmente nublado y viento leve en aumento desde el sector noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, en tanto, será fría con aumento de viento, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 12 grados. 

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