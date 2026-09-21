El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 22 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 22 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo se presentará frío y soleado, con viento leve del sudoeste rotando al noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde habrá tiempo fresco, con cielo parcialmente nublado y viento leve en aumento desde el sector noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, será fría con aumento de viento, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 12 grados.