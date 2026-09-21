Lo detuvieron por balear a un hombre en el barrio Saladero

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informó que personal policial aprehendió esta tarde a Joel Sabio, de 23 años, señalado como autor de un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio Saladero, de la vecina localidad de Ingeniero White.

El hecho se registró alrededor de las 15:40, cuando efectivos encontraron en calle Canning al 2400 a un hombre de 31 años que presentaba un balazo en el gemelo izquierdo, con orificio de entrada y salida.

De acuerdo con las actuaciones, el presunto agresor ya se había retirado del lugar al momento del arribo policial, por lo que se inició su búsqueda en el sector.

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Como resultado del operativo, Sabio fue localizado e interceptado posteriormente en Nicolás Levalle al 3200, siendo reconocido por las características de sus prendas de vestir y procediéndose a su inmediata aprehensión.

El imputado quedó a disposición de la Justicia en el marco de las actuaciones correspondientes bajo la carátula "Lesiones agravadas por el uso de arma de fuego".