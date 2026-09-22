Venta de drogas en Punta Alta: qué dicen las escuchas del posible "amparo" policial

- "Si amigo, yo ya sabía, porque yo tengo gente conocida, hoy me fueron a avisar a las tres de la tarde que iban a hacer el allanamiento y eso y desde hoy que no estoy en mi casa, ni en pedo sabés qué...".

Ese es uno de los tantos audios del teléfono de Belén Prado, la joven detenida en Punta Alta como presunta vendedora de droga, del cual se infiere cierta "protección".

El fiscal Mauricio Del Cero investiga a un policía de la seccional rosaleña y de hecho hoy, en medio de distintos allanamientos, requisó su casa y la propia comisaría.

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Del celular de Prado, a su vez, surgieron diversas comunicaciones que la podrían vincular con la infracción a la Ley 23.737. Estos son algunos de los audios registrados, con distintas fechas e interlocutores:

- "Amor, si ya la tiene, ya la tiene, fue, voy a pesarla en casa, conseguite una balanza, la peso en casa y vemos..."

- "No llego al G, me queda 0,7..."

- "Sí, me vendió 30G al toke y a mi me sirve".

La investigación, además de Prado y un policía todavía no identificado, incluye a un interno de la cárcel de Villa Floresta que tendría vinculación con la joven.

Uno de los allanamientos de hoy permitió el secuestro de un teléfono celular en su celda.