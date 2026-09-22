La sudestada afectó a refugios de guardavidas y paradores en Pehuen Co

El Municipio informó que Villa del Mar y Pehuen Co no registraron situaciones graves ni vecinos damnificados tras la sudestada de ayer, y que los equipos mantuvieron recorridas preventivas ante la continuidad del viento fuerte.

Según indicaron, en Villa del Mar no se registraron viviendas inundadas y el agua drenó a través de las zanjas y los caños. En el sector se produjo un socavamiento menor en un tajamar lindero a la Delegación y también ingresó agua al Club Náutico, aunque sin mayores complicaciones.

El Municipio dispuso el envío de un camión y una pala para realizar trabajos en la zona. Además, para el miércoles está previsto el arribo del camión desobstructor de ABSA.

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En Pehuen Co, la crecida del mar y el viento fuerte afectaron refugios de guardavidas y paradores en la playa, y si bien no se registraron situaciones graves ni cortes de energía eléctrica, los equipos debieron atender caídas de árboles y ramas y asistir a una vecina por la voladura de un techo.

Además, aseguraron que la obra de defensa costera funcionó con normalidad.

Los equipos municipales hicieron recorridas preventivas junto con Defensa Civil, cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica y Policía para atender eventuales inconvenientes.

