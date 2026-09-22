Investigación por drogas: allanan la comisaría de Punta Alta y una celda de la cárcel

Una batería de al menos 5 allanamientos, que incluyeron la comisaría de Punta Alta, la casa de un policía y una celda de la cárcel de Villa Floresta, se realizaron entre esta madrugada y la mañana y permitieron la detención de una joven sospechada de vender drogas.

Los operativos se dieron a pedido del fiscal Mauricio Del Cero y por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 e incluyeron la participación de personal de la comisaría Cuarta, el grupo GAD, la Policía Federal y la DDI.

La investigación se inició el 17 de diciembre pasado, cuando una persona se comunicó al 911 para denunciar a varias personas por la venta de estupefacientes, particularmente cocaína, y dio detalles de cómo se hacía la venta durante el día.

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El denunciante incluso aportó el dato que una de las sospechosas es Belén Prado, una joven puntaltense, de entre 22 y 23 años, que tiene un piercing en el labio superior y flequillo.

La causa avanzó y el 7 de mayo pasado se realizó un allanamiento en su vivienda de Formosa al 200, en la vecina ciudad. En ese momento se secuestraron drogas, una balanza, envoltorios de nylon, dinero y dispositivos celulares.

El allanamiento, en principio, había sido ordenado por un robo y se buscaba el secuestro de una baulera de motovehiculo, una chapa patente, espejos retrovisores, una máscara de acrílico delantera, una campera blanca, un pantalón de jean, zapatillas blancas y una gorra.

Cuando la Policía arribó en aquel momento al domicilio de la calle Formosa, una mujer salió corriendo por un pasillo y en la fuga se desprendió de una balanza de precisión, dinero y un estuche de lentes con cogollos de marihuana (para producir más de 1.300 dosis umbrales).

Esa mujer fue retenida e identificada como Belén Prado.

A partir del análisis de los teléfonos, se estableció que Prado se dedicaría a vender drogas (particularmente cocaína y marihuana), al menos entre el 26 de agosto de 2023 y el 7 de mayo último, siempre en Punta Alta.

Por ese motivo quedó detenida, acusada de comercialización de estupefacientes en calidad de autora y hoy se volvió a allanar su casa, donde se incautó más dinero, otra balanza, teléfonos celulares, un gramo de marihuana y un ladrillo de casi 52 gramos de cocaína compactada.

En el marco de la misma causa se individualizó a otra persona y se allanó su casa, en Mendoza al 500, de Punta Alta, pero en ese caso no se obtuvieron elementos de interés.

Al mismo tiempo la DDI realizó un operativo en la Unidad Penal Nº 4, por un interno que estaría vinculado a la misma actividad ilícita y que ya estuvo vinculado en otras causas provinciales y federales por infracción a la Ley 23.737. En ese caso se secuestró un teléfono celular que será analizado.

Finalmente, la Policía Federal realizó dos allanamientos en la primera cuadra de la calle 25 de Mayo y en La Paz al 800, de Punta Alta, donde vive un policía que mantenía comunicaciones con Prado.

En esas viviendas se secuestraron teléfonos que serán analizados.

Además, la Policía Federal y personal de la UFIJ Nº 19 allanó las instalaciones de la Estación Comunal de Punta Alta, en donde presta funciones el uniformado, pero en ese caso no se incautaron elementos de interés.

Se estableció que el policía -por ahora no identificado- hasta el 15 de este mes formó parte del Grupo Técnico Operativo de la seccional y que actualmente se encontraba desempeñando funciones como ayudante del oficial de servicio.

Por último se informó que Prado será indagada en las próximas horas por agentes de la fiscalía que conduce el doctor Del Cero.