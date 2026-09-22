Darwin en Punta Alta: los fósiles que ayudaron a cambiar la historia de la vida

Una barranca frente al mar, algunas rocas y restos de grandes animales extinguidos. Eso encontró Charles Darwin en Punta Alta el 22 de septiembre de 1832, durante su viaje a bordo del HMS Beagle. Tenía apenas 22 años y todavía estaba lejos de formular la teoría que décadas después transformaría la biología. Sin embargo, aquellas evidencias fósiles ocuparían un lugar importante en el proceso que lo llevó a cuestionar la inmutabilidad de las especies.

Darwin había llegado a la bahía Blanca como naturalista de la expedición comandada por el capitán Robert Fitz Roy. El objetivo principal del Beagle consistía en relevar las costas sudamericanas para elaborar cartas náuticas y realizar observaciones geográficas y astronómicas. La nave quedó fondeada en las proximidades de la actual Punta Ancla y Darwin ingresó a la ría en embarcaciones menores hasta la Fortaleza Protectora Argentina. Desde allí realizó varias recorridas a caballo.

El 22 de septiembre llegó a Punta Alta. En su diario describió las capas de grava, conchillas y huesos que aparecían en las barrancas. Anotó que allí había “numerosos restos orgánicos” y registró dientes y un hueso del muslo entre los materiales observados. Al día siguiente regresó en busca de fósiles y encontró la cabeza de un animal grande incrustada en una roca blanda. Darwin creyó inicialmente que podía estar emparentada con un rinoceronte.

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Durante las semanas siguientes volvió varias veces al lugar y reunió numerosos restos. El 8 de octubre encontró una mandíbula con un diente y, a partir de esa pieza, concluyó que pertenecía al Megatherium, uno de los grandes mamíferos extinguidos de Sudamérica. También recuperó restos de animales con una coraza ósea que inicialmente relacionó con el megaterio. Más tarde, el anatomista Richard Owen estudió las colecciones del Beagle y corrigió varias de esas identificaciones. Entre los fósiles de Punta Alta reconoció megaterios, gliptodontes, toxodontes, milodontes y otros mamíferos extinguidos.

Punta Alta fue uno de los primeros lugares donde encontró, de manera directa, una abundante evidencia de animales extinguidos junto con especies y ambientes más recientes. Aquellos restos planteaban una pregunta decisiva: ¿por qué habían desaparecido unas formas de vida mientras otras relacionadas continuaban existiendo?

Es por esto que la fecha es reconocida a nivel internacional como uno de los dìas más importantes de la historia de la ciencia moderna, ya que los hallazgos fósiles en nuestra zona fueron la primera evidencia palpable de la evolución de los seres vivos.

El propio Darwin recordó años después que los fósiles sudamericanos habían influido profundamente en sus ideas sobre la transformación de las especies.

Casi dos siglos después, aquella pregunta mantiene a Punta Alta vinculada con uno de los grandes cambios en la historia de la ciencia. Cada septiembre, el Museo Municipal de Ciencias Naturales y el Archivo Histórico Municipal recuperan aquel episodio mediante actividades y propuestas educativas que recuerdan el paso de Darwin por el actual Coronel Rosales.

Para trabajar en la escuela

Desde el Archivo Histórico señalaron que ya está disponible en formato papel el diario Noticias de la Historia – Edición especial Charles Darwin en Punta Alta. Un material pensado especialmente para trabajar en el aula, que relata en detalle la visita del naturalista británico a nuestra región, explica de manera sencilla por qué vino, qué halló y cuál fue la importancia de sus descubrimientos para la historia de las Ciencias Naturales e incluye ilustraciones y un lenguaje accesible para estudiantes de todos los niveles.

Los interesados pueden retirar los ejemplares que necesiten, de forma libre y gratuita, en Mitre 101, de lunes a viernes de 7 a 19.

Documental y charla

Por otra parte, el Museo Municipal de Ciencias Naturales "Carlos Darwin" invita a la comunidad a participar de la proyección del documental "Darwin en la bahía Blanca", dirigido por Nico Richat y producido por la UNS, dentro del espacio Pantalla Local de la Feria Audiovisual Bahía Blanca (FABB).

Al finalizar, habrá una charla con la geóloga y docente Teresa Manera, y el director del Museo, Maximiliano Rueda.

Será este sábado 29, desde las 16, en Ferrowhite (Juan B. Justo 3.885), con entrada libre, gratuita y sin inscripción previa.

